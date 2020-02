Napoli, il report: Llorente fermo per influenza. Per Koulibaly lavoro personalizzato in palestra

La squadra si è ritrovata questa mattina a Castel Volturno. Malcuit ha lavorato in palestra e in campo

Questa mattina il Napoli si è ritrovato al Centro Tecnico di Castel Volturno per la seduta di allenamento. La squadra di Gattuso prepara la partita di martedì, quando al San Paolo arriverà il Barcellona.

Il gruppo si è allenato sul campo 3, comunica il Napoli sul suo sito.

“Dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercizi di posizionamento tattico e lavoro sul possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto”.

Niente allenamento per Llorente, fermo per influenza. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Mentre Malcuit è stato alle prese con lavoro in palestra e in campo.