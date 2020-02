Messi: «Da tempo volevo giocare al San Paolo, conosco l’amore folle di Napoli per il calcio»

Al Mundo Deportivo: “Me ne hanno parlato amici come il Pocho Lavezzi. So che hanno sognato Messi dopo aver avuto Maradona. Sono entusiasta di andarci”

Il Mundo Deportivo ha oggi un’intervista esclusiva con Leo Messi dal titolo inequivocabile

“MI IDEA ES SEGUIR AQUÍ” “La mia idea è continuare qui”

Mentre i tifosi si chiedono dunque se il “caso Barcellona” possa significare l’addio del campione argentino e dove potrebbe andare nella prossima stagione, Leo conferma la sua volontà di restare al Barca nonostante la clausola che gli permette di liberarsi

La mia idea è restare in questo club. Voglio vincere un’altra Champions League, voglio continuare a vincere le leghe…Molte volte sono stato in grado di lasciare il club, c’erano molti club interessati che erano disposti a pagare tutta la clausola rescissoria, ma in nessun momento mi è venuto in mente di andarmene neanche ora. Lo ripeto ancora.

E per vincere un’altra Champions occorre passare il turno degli ottavi adesso e sul cammino del Barcellona c’è il Napoli che Messi e compagni affronteranno mercoledì prossimo al San Paolo in quella che fu la casa di un altro argentino, Diego Armando Maradona

La Champions sta per tornare e questa volta suonerà a Napoli, dove tutti ricordano ancora Maradona. Cosa significa andare a San Paolo?

“È da molto tempo che volevo andare a giocare in quello stadio, ma non ci è mai toccato. Alla fine è arrivato questo momento e sono molto entusiasta di vedere com’è, anche se è un altro stadio perché è stato rinnovato e la gente è diversa. L’esperienza giocare lì sarà molto bella. Lì le persone sono molto appassionate e hanno sognato che se Maradona è andato lì perché non Messi. Sì, conosco i napoletani e l’amore folle che hanno per il calcio. Ho avuto compagni di squadra che hanno giocato lì come il “Pocho” (Lavezzi) e mi ha raccontato molte cose che hanno vissuto e per questo sono molto entusiasta di andarci”

Ma Leo ammonisce comunque la sua squadra

“Per qualificarci dobbiamo essere più regolare nel gioco, dobbiamo imparare queste nuove cose che stiamo mettendo in pratica il più presto possibile, dobbiamo essere più affidabili e non fare errori sciocchi come quelli a Roma o Liverpool. Bisogna gestire tutti i dettagli perché in Champions League ogni dettaglio ti condanna e dobbiamo cercare di raggiungere il cento per cento in tutto per provare a vincere”

Non si sbilancia in un pronostico Champions, ma nonostante le sconfitte di Liverpool e Psg per Leo i favoriti col Barcellona restano

Liverpool, Juventus, PSG e Real Madrid