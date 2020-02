Maran: “Non siamo riusciti a portare a casa il risultato in una partita che abbiamo giocato alla pari”

L’allenatore del Cagliari a Sky: “I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, ma loro hanno trovato un gol su una delle poche occasioni che abbiamo concesso”

Ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha parlato l’allenatore del Cagliari, Maran.

Si aspettava la contestazione?

“Mi dispiace, perché cerchiamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, purtroppo è una serie lunga che non troviamo la vittoria e questo sta pesando. Oggi giocavamo contro il Napoli che è stato l’antagonista della Juve per anni, Abbiamo provato a giocarcela alla pari e non siamo riusciti a portare a casa il risultato in una partita che secondo me abbiamo giocato alla pari. Ci abbiamo provato, fino alla fine. Purtroppo è un momento in cui dobbiamo saperla girare noi. Una partenza così forte forse ha creato grandi aspettative e una squadra come il Cagliari può anche avere un momento negativo, che però adesso dura un po’ troppo. Dobbiamo avere la lucidità di andare a prendere i risultati che mancano”.

Alla base della serie negativa c’è la fragilità emotiva del gruppo?

“Tante aspettative hanno creato problemi al gruppo. Quando lavori sempre al massimo e non riesci a dare il massimo e hai quelle aspettative, qualcosa influisce. Anche oggi siamo scesi in campo senza la tranquillità necessaria. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, ma loro hanno trovato un gol su una delle poche occasioni che abbiamo concesso. Siamo comunque noi a doverne venire fuori”.

Non si può dire che eravate troppo belli prima o che ora siete brutti, perché il gioco c’è, ve la giocate. Che succede?

“Prima ci girava tutto bene e ora tutto male. Non è solo una questione di fortuna e sfortuna ma anche la spavalderia, il coraggio ora ce lo abbiamo un po’ meno, nonostante le partite le impostiamo per farle, anche oggi contro il Napoli, però vogliamo venire fuori. Ma oggi perdi col Napoli che è una squadra che ha sempre lottato per altri obiettivi e per noi, in un momento anche con molte assenze è diventato un momento difficile. Nonostante l’impegno contro alcune squadre diventa molto faticoso”.