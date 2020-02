L’Uefa dice no al challenge italiano: “Va contro l’indipendenza degli arbitri”

Il vicepresidente Uva a Radio Anch’io Sport: “Non mi convince, è un’interferenza. Ma la Var deve cambiare i suoi protocolli”

“Un’interferenza che va contro l’indipendenza degli arbitri”. Così il vicepresidente dell’Uefa, Michele Uva, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” boccia l’ipotesi della Figc di sperimentare il challenge, la Vara a chiamata. La proposta era stata lanciata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

“Personalmente, vengo da pallavolo e basket e non sono convintissimo. Lo vedo come un’interferenza che va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro sulla decisione finale. Ma è giusto che venga analizzato, venga provato, testato. Ma sicuramente bisogna evolvere nel protocollo Var e non è semplice. In tutti i campionati si vede che c’è disomogeneità. Il protocollo va uniformato. Resta comunque una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri”.