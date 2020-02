Longo: “Basta pensieri negativi, voglio vedere la garra del Torino”

Il nuovo tecnico arriva nel segno della mentalità e dell’appartenenza: “Dobbiamo avere la forza di iniziare a pensare in maniera diversa”

“Sono certo di poter fare un ottimo lavoro. Ritorno qui con grandissimo entusiasmo, in una piazza che mi ha dato moltissimo e alla quale anche io ho dato molto in quasi 30 anni di militanza, un trascorso importante che mi dà quel senso di appartenenza certamente utile in una situazione come questa”.

Moreno Longo si gioca la carta dell’appartenenza alla prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Torino. Arriva nel periodo di massima crisi granata, e traccia immediatamente la via per la risalita: primo, ottimismo.

“Sicuramente l’aspetto mentale sarà preponderante, dobbiamo avere la forza di iniziare a pensare in maniera diversa, ovvero essere positivi, approcciare con grande coraggio e autostima, anche perché questa rosa di giocatori secondo me ora ha il dovere di riuscire a dimostrare il proprio valore, che è alto. Bisogna cancellare ogni pensiero pessimistico-negativo e iniziare a far leva su delle condizioni mentali che ci devono portare a far sì che il livello di ogni giocatore torni a essere velocemente quello al quale ci hanno il più delle volte abituati. In campo voglio vedere subito la garra…”.

Mazzarri ha lasciato in piena contestazione.

“Conosco molto bene la tifoseria del Torino e la stimo moltissimo perché so quanto può dare come apporto alla propria squadra e alla propria maglia e in questo senso mi auguro e spero che il mio arrivo possa contribuire a ricreare quel clima di positività in campo e fuori, anche con i tifosi, con la consapevolezza che spetterà soprattutto a noi (staff e giocatori) fare il primo passo verso e mettercela tutta affinché ciò avvenga. Ma sono certo che la tifoseria in questi mesi tornerà a stringersi attorno alla squadra e ci aiuterà a sovvertire questo trend negativo”.

Longo ha un accordo a tempo, poi il futuro…

“L’accordo è fino al 30 giugno, con la possibilità nei prossimi mesi di ritrovarci e ridiscutere eventualmente un prolungamento per le prossime stagione. Una possibilità che però ora non credo sia giusto prendere in considerazione, prima di tutto perché non mi interessa, ma anche perché è un discorso legato a quello che succederà in questi mesi”.

🎙️| @MorenoLongo: “Per quanto sia possibile, il Filadelfia verrà aperto più volte. Questo diventa per me un gesto quasi naturale, per alimentare un discorso di positività intorno alla squadra, permettendo ai tifosi di starci ancora più vicino”#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2020