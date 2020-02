Le “gioie” di papà Federer: i miei figli non ascoltano i miei consigli sul tennis

Il campione svizzero, impegnato con Nadal nel “Match for Africa”, ha confessato che suoi ragazzi lo snobbano come allenatore: “Sei solo nostro padre”

Roger Federer è solo un papà. Fa niente che sia anche il più iconico giocatore di tennis probabilmente della storia, per i suoi figli non conta: quando giocano non lo ascoltano, “non sei il nostro maestro”, gli dicono.

Lo ha confessato tra le risate generali lo stesso Federer alla presentazione del “Match for Africa” che giocherà con Nadal a Città del Capo domani:

“Non so se i miei figli giocheranno a tennis, ma mi piace fare qualche scambio con loro. Sono andato sul campo un paio di giorni fa per vedere i loro progressi e dargli qualche consiglio, ma mi hanno quasi cacciato. Hanno detto che non sono il loro allenatore, ma loro padre. E perciò non posso parlare… Beh, se va bene all’allenatore, va bene anche a me”.