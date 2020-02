La Roma strapazza il Lecce 4-0 e si riporta a più 6 sul Napoli

I giallorossi tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive e 4 punti in 7 partite: Mkhitaryan protagonista, reti anche di Under, Dzeko e Kolarov

Roma-Lecce 4-0. La Roma di Fonseca torna a vincere in campionato. Non accadeva dal 19 gennaio: Genoa-Roma 1-3. I giallorossi erano reduci da tre sconfitte consecutive, contro Sassuolo Bologna e Atalanta. Un pareggio con la Lazio e in precedenza due sconfitte contro Torino e Juventus. Quattro punti in sette partite. Media retrocessione. Non aveva mai vinto in casa nel 2020.

Oggi invece la squadra di Fonseca non ha avuto problemi nel superare il Lecce di Liverani. Reti nel primo tempo di Under e Mkhitaryan che sul primo gol ha servito al turco un assist sontuoso. Nella ripresa, hanno completato l’opera Dzeko e Kolarov.

La Roma, quinta, si è così portata a 42 punti: meno tre dall’Atalanta (che deve recuperare una partita) e più sei sul Napoli e sul Milan che adesso si dividono il sesto posto.

Oggi per l’emergenza coronavirus non si sono giocate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma, Inter-Sampdoria.