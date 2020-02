La nuova idea di Sorrentino, girare un film autobiografico a Napoli

Dagospia rilancia le indiscrezioni del Daily Mail. La pellicola, che avrebbe il supporto di Netflix, racconterebbe la sua adolescenza all’Arenella e la nascita della passione per il cinema

Paolo Sorrentino sembra intenzionato a girare un film a Napoli. In Italia il primo a scriverlo è stato Dagospia. Oggi il Messaggero ha ripreso le indiscrezioni del Daily Mail (rilanciate appunto da Dagospia). Pare sia stato lo stesso regista a raccontarlo agli amici, in una delle feste hollywoodiane per la settimana dell’Oscar.

La pellicola sarebbe autobiografica, riguarderebbe la sua adolescenza napoletana vissuta all’Arenella e la nascita del suo amore per il cinema.

Secondo il Daily Mail, scrive il quotidiano, il film racconterebbe anche l’importanza dell’amicizia con un filmaker napoletano dopo la tragica e accidentale morte dei genitori del regista. Di questo non ben identificato personaggio, Sorrentino avrebbe detto:

«Non era un uomo famoso, ma mi ha aiutato molto»

Secondo il Messaggero potrebbe trattarsi di Antonio Capuano, regista di “Pianese Nunzio”, “Luna Rossa” e “La guerra di Mario”, con cui Sorrentino ha mosso i primi passi nel mondo del cinema.

Il film dovrebbe uscire il prossimo anno e avere il supporto di Netflix.

La preoccupazione di Sorrentino, continua il Messaggero, è di trovare l’attore che possa interpretare il ruolo di protagonista. Il regista avrebbe infatti detto:

«Per prima cosa devo trovare un attore di 17 o 18 anni che interpreti il mio personaggio!»,

Sorrentino ha girato a Napoli il suo primo film, L’uomo in più, nel 2001. Manca dai set partenopei da circa dieci anni,

“da quando firmò un episodio del film collettivo Napoli 24», che raccontava la città attraverso lo sguardo di ventiquattro autori, tanti quante sono le ore di un giorno e di una notte”.