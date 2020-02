Il Times: la Fifa cancellerà il fuorigioco per millimetri, forse già ad Euro 2020

Le nuove regole sul fuorigioco hanno portato a più di una polemica, ma adesso si potrebbe cambiare di nuovo dopo la nomina di Arsène Wenger a capo dello sviluppo globale del calcio.

Il Times ha rivelato che la sua prima proposta potrebbe essere una modifica della regola del fuorigioco: all’attaccante basterà essere in linea con parti del corpo che possono portare al gol, escludendo dunque le mani e le braccia.

Wenger ha dichiarato:

“Il problema più grande che le persone hanno con il VAR è la regola del fuorigioco. C’è spazio per cambiare la regola e non permettere che una parte del naso di un giocatore sia in fuorigioco, visto che con quella parte del corpo si può segnare

Al contrario, non sarà più fuorigioco se qualsiasi parte del corpo con cui si può segnare un goal sarà in linea con l’ultimo difensore, anche se altre parti del corpo dell’attaccante saranno in vantaggio – ha proseguito l’ex manager dell’Arsenal -. Questo risolverà il problema e non ci saranno più decisioni sui millimetri di vantaggio dell’attaccante rispetto alla linea difensiva”.