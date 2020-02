Il Questore Giuliano: “Napoli-Barcellona? Le forze di polizia di Napoli sono abituate a questi eventi”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “I cittadini sanno che bisogna avere un po’ di pazienza per entrare allo stadio, in modo che tutte le misure di sicurezza siano seguite”

AI microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano. Ha parlato dell’ordine pubblico e delle misure per la partita di domani al San Paolo, Napoli-Barcellona.

“Si tratta di un grandissimo evento, con tantissime persone, ma le forze di polizia di Napoli sono abituate a queste cose, sia nello sport che oltre lo sport. Per ogni evento i servizi vanno ritagliati e modulati in maniera specifica, ma c’è una certa abitudine da parte degli addetti ai lavori a gestirli”.

Sui cancelli aperti alle 17:

“Immaginiamo un grande afflusso di pubblico. Questa decisione in ordine all’orario di apertura è finalizzata a rendere più facile l’accesso allo stadio. Potrebbe esserci un disagio legato al traffico, come succede sempre in tali eventi”.