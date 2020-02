Il Mattino: Napoli-Barcellona, la partita sui prezzi si gioca in Parlamento

Il Presidente della Commissione Cultura della Camera Luigi Gallo ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere un intervento del Governo su quelli che sono i prezzi dei biglietti delle partite più importanti

Nonostante si voli verso il tutto esaurito per Napoli-Barcellona non si sono placate le polemiche per il costo dei biglietti ritenuto eccessivo, soprattutto per i settori popolari delle curve. Proprio per questo motivo, come riporta oggi il Mattino, l’onorevole pentastellato Luigi Gallo, Presidente della Commissione Cultura della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dello Sport, il napoletano Vincenzo Spadafora, per chiedere un intervento del Governo, non sul match di martedì, ma su quelli che sono i prezzi dei biglietti delle partite più importanti

«In questi anni abbiamo parlato tante volte dello sport come volano sociale, andare allo stadio è parte di quella passione che è necessaria per sviluppare i principi più sani dello sport. Per questo motivo, pensare a politiche che possano condurre ad abbassamento dei prezzi diventa fondamentale. Dopo questa interrogazione, il Ministro Spadafora potrà fare operazioni di sensibilizzazione su chi di dovere, per far sì che lo sport sia davvero accessibile a tutti».