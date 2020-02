L’attaccante belga non riesce a trovare continuità, chissà se perché è appena rientrato da un infortunio o perché il suo contratto con il Napoli sembra agli sgoccioli

Il Napoli è poco incisivo in attacco, su questo non ci sono dubbi. Nella partita contro il Lecce, scrive il Mattino, si sono riviste le stesse incertezze in attacco che si sperava di aver superato

Se Milik però appare troppo timido, sorprende lo scarso utilizzo in campo di Mertens

Milik spreca troppo e negli anni, dopo aver superato i problemi fisici, non ha dato mai la sensazione di offrire una completa garanzia; Mertens viene utilizzato a spezzoni, chissà se perché è appena rientrato da un infortunio o perché il suo contratto con il Napoli sembra agli sgoccioli.