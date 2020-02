Il Mattino: incontro Mertens-De Laurentiis, per il rinnovo chiede garanzie tecniche sulla qualità della rosa

Mertens sarebbe anche pronto a continuare quel percorso di sensibilizzazione di calciatori importanti del palcoscenico nazionale ed internazionale per convincerli dell’approdo a Napoli

Mertnes torna protagonista in tutti i sensi. Non solo in campo, dove ieri ha ritrovato il suo ruolo di prima punta che Sarri gli aveva costruito, ma anche fuori, per quanto concerne il suo rinnovo, come scrive oggi il Mattino

Nella giornata di lunedì c’è stato un contatto tra Dries Mertens ed Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro ha sondato nuovamente l’orizzonte, si è informato sulle condizioni del belga, gli ha fatto i complimenti per le ultime performance, confermando stima e fiducia, anche per il futuro.

È vero che c’è disaccordo per quanto riguarda le cifre del rinnovo del belga, ma la ragione principale che impedisce la firma è un’altra: Mertens chiede

garanzie tecniche sulla qualità della rosa. Qualora questa scintilla dovesse scoccare, qualora dovesse arrivare il momento dell’accordo. Mertens sarebbe anche pronto a continuare quel percorso di sensibilizzazione di calciatori importanti del palcoscenico nazionale ed internazionale per convincerli dell’approdo a Napoli, in quella che sarà l’estate della rifondazione