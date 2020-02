Il Lecce annienta il Torino 4-0. Per i granata sono 11 gol presi in 2 partite

Una dèbacle totale per la squadra di Mazzarri, che non riesce a portare a casa nemmeno il gol della bandiera

Il Lecce annienta il Torino per 4-0 vincendo in casa per la prima volta quest’anno.

Il Lecce è passato in vantaggio dopo appena 11 minuti di gioco con Deiola (il primo in Serie A), poi al 20′ è stata la volta di Barak, al debutto con la maglia del Lecce. Nella ripresa, al 64′ è arrivato il gol sotto il sette di Falco. Mentre al 78′ Lapadula ha siglato la vittoria con un gol su rigore. Per il Torino nemmeno il gol della bandiera.

Da segnalare la sostituzione di Verdi per stiramento.

Per la prima volta in Serie A il Torino ha subito 11 gol in due partite consecutive. Il Lecce non vinceva in Serie A dal 2012.