Il ds del Lecce: “Col Napoli venderemo cara la pelle”

A Radio Kiss Kiss: “Il cambiamento del Napoli è avvenuto con l’avvento di Gattuso. Ha portato la sua mentalità, il suo gioco”

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Domenica al San Paolo il Napoli incontrerà la squadra pugliese.

“Il 4-0 ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta che il Lecce vince 4-0 in Serie A nella sua storia. Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa vittoria ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, ma venderemo cara la pelle”.

Su Demme nuovo acquisto del Napoli:

“Demme ha preso in mano le chiavi del centrocampo, ha mostrato solidità, nonostante non sia un gigante. Credo sia una scelta azzeccata e farà molto bene. In questo campionato però un giocatore solo non può farcela, io credo che il cambiamento sia avvenuto con l’avvento di Gattuso”.

E sul tecnico del Napoli ha aggiunto:

“Credo che l’avvicendamento abbia portato un po’ di serenità, i problemi fra giocatori e società si sono dissolti. Gattuso ha portato la sua mentalità, il suo gioco. Il Napoli è in crescita”.