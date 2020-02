Il comitato vittime Ponte Morandi: “Troppo tardi per un incontro con Autostrade”

Il Secolo XIX intervista Egle Possetti: “Ci hanno impiegato 18 mesi, ora anche noi dobbiamo capire se questo incontro lo vogliamo. Il nuovo ponte? Non ho voglia di vederlo»

Il Secolo XIX intervista Egle Possetti, presidente del comitato dei parenti delle vittime del Morandi. Ieri, il quotidiano, ha pubblicato un’intervista all’ad di Autostrade, Roberto Tomasi, che si era detto disponibile ad incontrare i familiari dei 43 morti per il crollo del viadotto.

«Ci hanno impiegato 18 mesi per maturare la decisione di chiederci un incontro. Ora anche noi abbiamo bisogno di tempo per chiarirci tutti insieme le idee e capire se questo incontro lo vogliamo anche noi».

Per la Possetti l’apertura ad un incontro è quantomeno tardiva.

Il comitato delle vittime, spiega, non ha mai chiesto un incontro formale con Autostrade. Non ha mai pensato di doverlo fare.

«Sinceramente abbiamo sempre creduto di non dover essere noi a chiedere un incontro con le persone che ci hanno portato via i nostri cari, 43 persone, i bambini, i genitori, le sorelle e i fratelli. Non eravamo noi a dover chiedere e loro ci hanno impiegato un anno e mezzo a decidersi».