Il Barça a Napoli con tutta la dirigenza (ma con due defezioni “pesanti”)

La delegazione blaugrana comprende il presidente, due vicepresidenti e altri 7 dirigenti. La partita di Champions arriva in un momento decisivo a livello societario

Barcellona quasi al completo in tribuna d’onore. La spedizione blaugrana in trasferta al San Paolo conta una larghissima presenza della dirigenza, capitanata da Josep Maria Bartomeu. Con lui i vicepresidenti Jordi Moix e Enrique Tombas, così come i manager Maria Teixidor, Joan Bladé, Javier Bordas, Silvio Elías, Josep Ramón Vidal-Abarca, Xavier Vilajoana, David Bellver e la delegata alla cultura Teresa Basilio.

Il presidente arriverà solo domani, ma restano in Spagna due vicepresidenti “pesanti”: Jordi Cardoner ed Emili Rousaud, ovvero il primo vicepresidente e il vicepresidente istituzionale,

Questo viaggio del consiglio d’amministrazione, scrive il Mundo Deportivo, arriva nel mezzo della settimana dell’audit esterno commissionato a Price Waterhouse Coopers per scoprire se sono state pagate fatture irregolari all’interno del club, e dopo che l’ultima riunione il consiglio ha deciso di non prendere decisioni societarie fino a quando non saranno disponibili i risultati dell’audit.

Resta una riunione del Consiglio in sospeso, ma Bartomeu non prevede di convocarlo questa settimana. Ora, secondo il presidente, è tempo di concentrarsi sulle partite contro il Napoli in Champions League e contro il Real Madrid in campionato.

Secondo il Mundo Bartomeu non pensa alle dimissioni. Vuole portare a termine la sua presidenza fino al 2021, quando termina ufficialmente il suo mandato.