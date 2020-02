I dirigenti della Fiorentina multati per 55mila euro: “Faremo ricorso, noi non siamo così”

Il giudice sportivo ha comminato 55mila euro di multe ai dirigenti della Fiorentina per gli atteggiamenti avuti al rientro negli spogliatoi dopo la partita contro la Juventus.

Per Antognoni la sanzione più alta, 25mila euro. La motivazione è la seguente:

Segue Pradè, con 20mila, per avere

Joe Barone, invece, è stato multato per 10mila euro per

Le multe sono state annunciate dallo stesso direttore generale Barone, ieri che ha annunciato che il club farà ricordo.

Sulla questione è intervenuto anche Pradè:

«Non ci piace per niente come noi dirigenti della Fiorentina siamo dipinti da questo provvedimento disciplinare. Noi non siamo così e lo dimostreremo in sede di ricorso. Io in tanti anni nel calcio non ho mai avuto una simile multa»