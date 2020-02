Gazzetta: rinnovo Maksimovic, pronto il ritocco della clausola rescissoria

È solo una formalità la firma per il rinnovo del difensore che percepirà uno stipendio di 1,6 milioni a stagione con una clausola che passerà da 55 a 65 milioni

Si è chiuso il tempo del mercato ed è appena partito quello delle trattative interne per il rinnovo dei contratti. Rinnovi, rinnovi e rinnovi. Sono infatti 3 i calciatori del Napoli in scadenza di contratto per cui la società sta cercando di capire se si riuscirà a rinnovare o se sarà addio. Per Mertens e Callejon la situazione è piuttosto complessa e si trascina da tempo, per Nikola Maksimovic invece sembra che si sia trovato l’accordo, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport

Il terzo giocatore in scadenza tra un anno, è Nikola Maksimovic. Con lui, l’accordo è soltanto da formalizzare. Al difensore serbo verrà riconosciuto uno stipendio di 1,6 milioni a stagione e la clausola attuale di 55 milioni verrà portata a 65.