Gazzetta: Napoli-Torino, Gattuso rivoluziona il centrocampo

Il tecnico tiene a riposo la mediana titolare e fa giocare Allan, Elmas e Lobotka. Milik con Insigne e Politano per il reparto offensivo

Piccola rivoluzione in campo oggi per il Napoli di Gattuso che affronterà il Torino. Nonostante la difficoltà dell’impegno di oggi, il tecnico deve risparmiare gli uomini per la partita contro l’inter giovedì in Coppa Italia.

In attacco la prima certezza, Milik al posto dell’infortunato Mertens con Insigne e Politano

E’ in mezzo che dovrebbe esserci la vera rivoluzione, nel senso che Gattuso dovrebbe tenere fuori i tre che fino ad oggi sono stati i titolari, ovvero Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, per fare spazio a Allan, Lobotka e Elmas.

Difesa inamovibile invece per il tecnico calabrese che conferma ancora Ospina in porta