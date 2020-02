Gazzetta: l’energia di Gattuso ha scacciato le paure del Napoli

Il suo avvento ha dato la scossa che ci si attendeva, e soprattuto i risultati che non sono casuali

Il Napoli con due vittoria di fila in campionato intravede per la prima volta in questa stagione l’Europa. Non se ne parla per ora, ma il traguardo resta quello del quarto posto con la qualificazione in Champions, e tutto sembra ancora possibile adesso che è arrivato Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport

Il suo avvento ha dato la scossa che ci si attendeva, ha sollevato un gruppo provato dalle vicissitudini dell‘autunno, motivandolo sul piano mentale e riprendendolo su quello fisico. Gli ultimi risultati non sono stati casuali, hanno confermato i progressi evidenziati nel gioco, mentre tatticamente è un Napoli molto diverso da quello di Carlo Ancelotti, con alcuni giocatori fuori posizione.

Tempo ce ne è ancora, due vittorie non sono sicuramente la soluzione del problema, ma se arrivano contro la Juve e la Sampdoria, possono sicuramente sollevare il morale della squadra e lasciar bene sperare

L’impressione è che i giocatori abbiano scacciato la paura e si stiano caricando di quell’energia che Rino Gattuso continua a fornire loro attraverso il lavoro quotidiano. Forse, per questo De Laurentiis l’ha scelto per sostituire Ancelotti.