Gazzetta: Il challenge divide i club di serie A

Secco, asciutto e incisivo il report della Gazzetta dello Sport su quelle che sono state le reazioni del mondo del calcio alla proposta della Figc sull’introduzione del challenge

«Estemporanea», «mediatica», «lanciata in tempi e modi sbagliati». L’iniziativa della Figc di far sapere «informalmente alla Fifa», ma formalmente a tutti in Italia con un comunicato, di essere disposta a provare in Serie A la Var chiamata dagli allenatori, ha fatto piacere a quei presidenti che avevano protestato con foga nelle ultime settimane per gli errori arbitrali invitando Gravina a prendere una posizione, ma ha colto di sorpresa e non è piaciuta (nei tempi e nei modi) a tutti gli altri.