Gazzetta: due anni fa la Juventus non volle spendere 3,8 milioni per Haaland. Ora ne vale 75

Il quotidiano racconta che per due volte i bianconeri se lo sono fatto sfuggire: a gennaio non erano in grado di garantirgli un posto da titolare

La Gazzetta dedica una pagina al fenomeno Haaland oggi calciatore del Borussia Dortmund. Senza di lui, il Salisburgo ha preso 4 gol dall’Eintracht Francoforte in Europa League. Carlo Laudisa racconta di quando la Juventus ha provato a portarlo a Torino ma non ha avuto il coraggio di versare i soldi richiesti dal papà e da Mino Raiola:; la Juve non volle spendere 4 milioni per un ragazzo di 17 anni. Ora, secondo la Gazza, la Juve ci riproverà.

Due anni fa gli scout di Inter, Juventus e Roma lo avevamo promosso. Ma ogni discorso s’arenò di fronte ai costi di quell’investimento. La società norvegese chiedeva 3,8 milioni di euro e nessuno se la sentì di spendere quella cifra per un ragazzo di 17 anni che al massimo avrebbe trovato posto nelle giovanili.

Al ragazzo, e al papà, non dispiaceva affatto la Juventus.

Anche per questo motivo Fabio Paratici, capo dell’area tecnica juventino, ha rimesso il naso sul vitaminizzato figlio d’arte. Era anche disposto a spendere stavolta (prima di chiudere con l’Atalanta per l’attuale parmigiano Kulusevski). Continassa alla carica ma in quest’occasione si è trovato di fronte ad un muro. Non certo per dispetto, ma perché gli Haaland hanno preferito un target più alla portata, considerando che a Dortmund c’era pronta una maglia da titolare, mentre alla Continassa avrebbe dovuto fare un po’ di anticamera.

La Gazzetta è comunque fiduciosa.

Al prossimo giro Haaland conquisterà facilmente la pole. Certo, la concorrenza (per la Juventus, ndr) si fa già pericolosa e sarà indispensabile restare sempre concentrati. Ma con i prezzi che corrono quella clausola da 75 milioni è addirittura conveniente. Se Haaland continua così…