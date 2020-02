Gazzetta: contro il Napoli Conte potrebbe rinunciare a Lukaku. Eriksen presente

Sulla Gazzetta dello Sport le possibili scelte di Antonio Conte per la semifinale di Coppa Italia di domani, contro il Napoli. E anche i suoi dubbi.

Rientrerà, dopo i due turni di squalifica, Lautaro Martinez, che è affamato di campo e di gol. Fu proprio lui a segnare contro gli azzurri il 26 dicembre 2018. All’epoca non era ancora esploso come ha fatto grazie all’intesa con Lukaku. E i dubbi di Conte riguardano proprio l’attaccante belga e il tandem con Lautaro.

“Loro due hanno firmato il blitz del San Paolo nella notte della Befana, ma stavolta non è così scontato vederli in campo insieme. Almeno non dall’inizio. Perché la semifinale di Coppa Italia si piazza in mezzo tra derby e sfida scudetto in casa della Lazio di domenica prossima, ed è giusto che Conte si affidi, per la prima volta dalla rivoluzione di gennaio, a una rotazione-puntellata, non esagerata – degli uomini a disposizione”.