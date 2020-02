Gattuso sul mercato: «De Laurentiis mi dice sempre “hai avuto la bicicletta, ora pedala”»

«Non sono bravo a dare i voti» ha risposto il tecnico ringraziando tutta la società per gli sforzi compiuti in questa sessione di mercato

Questa la risposta di Gattuso quando, in conferenza stampa, gli è stato chiesto un voto al mercato appena chiuso dal Napoli. Il tecnico però non ha nascosto la soddisfazione per i nuovi arrivi e anche per quelli che saranno a disposizione del Napoli solo a giungo, complimentandosi con la società

«Sono molto contento, ho detto grazie al presidente e a Giuntoli perché mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva. Il presidente fa sempre la battuta “hai avuto la bicicletta, ora pedala”» «Politano è forte, ci darà una grandissima mano, l’anno scorso ci ho sbattuto i denti perché non sono andato in Champions per un punto e lui ha fatto la differenza in quell’Inter»