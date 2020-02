Gattuso misterioso sulla formazione: «Fatico a spiare gli avversari, perché dovrei aiutarli?»

«Non mi va di dare troppe informazioni agli avversari. Mando il ragazzo che lavora con noi a spiare i colleghi per conoscere le sue scelte perché devo aiutarli io?»

Rino Gattuso durate la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Sampdoria ha parlato della situazione degli infortunati, soffermandosi sulla condizione di Demme che è talmente in forse che la società ha deciso di farlo partire da solo in serata e non nel pomeriggio con il resto della squadra

«Fabian Ruiz è da 4 giorni che non è venuto al campo perché sta male, non ci sarà. Demme lo facciamo partire da solo stasera e non con la squadra per non rischiare nulla. Koulibaly ha dato continuità, ma ancora non è pronto. Maksimovic è ala 100%. Mertens è a disposizione e sta lavorando bene e sarà dei nostri insieme ad Allan»

Il tecnico però non ha voluto svelare se Demme sarà assente domani e soprattuto chi prenderà il suo posto in mezzo al campo per non facilitare le scelte di Ranieri

«Vediamo. Non mi va di dare troppe informazioni agli avversari. Mando il ragazzo che lavora con noi a spiare i colleghi per conoscere le sue scelte perché devo aiutarli io?»