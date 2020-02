Gattuso: “Elmas? E’ molto forte, ha la testa da calciatore, ma deve imparare a stare in campo”

L’allenatore in conferenza stampa: “Mi ha sorpreso la sua tecnica, non la sua forza, ma come tratta il pallone. Ha voglia, ascolta, è un po’ permaloso, ma va bene”

Alla vigilia di Cagliari-Napoli, Rino Gattuso ha presentato la partita in conferenza stampa e ha espresso anche il suo parere su Elmas. Il calciatore è stato scelto come esterno di attacco nella partita di Coppa Italia contro l’Inter e si è comportato molto bene.

Gattuso ha dichiarato che non è stato affatto sorpreso da Elmas.

“Però lui lo sa, ci parlo tutti i giorni, che deve migliorare, deve imparare a stare nel campo. Ha una forza incredibile, ma ancora regala corse al vuoto. Mi ha sorpreso la sua tecnica, non la sua forza, ma come tratta il pallone, ma deve imparare a stare in campo, che può fare ancora meglio. Ma è molto forte, ha la testa da calciatore, ha voglia, ascolta, è un po’ permaloso, ma va bene. L’importate è che tira su la testa quando si sbaglia e non si ferma”.