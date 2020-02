Tuttosport: Gattuso ha firmato col Napoli un contratto fino al 2021

Il contratto firmato a dicembre non prevede la necessità di un rinnovo alla conclusione di questa stagione e il raggiungimento della zona Champions

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle sostanziali novità sull’accordo che Rino Gattuso avrebbe col Napoli. Si era parlato di rinnovo automatico solo in caso di qualificazione Champions, anche se le voci volevano De Laurentiis indirizzato comunque in questa direzione, ma secondo il quotidiano sportivo questa clausola non esisterebbe

Gattuso non ha smesso di credere di poter allenare il Napoli anche nella prossima stagione, anche in virtù del contratto che ha firmato a metà dicembre. L’accordo prevede un anno e mezzo di contratto (scadenza giugno 2021), senza la necessità di un rinnovo alla conclusione di questa stagione e il raggiungimento della zona Champions