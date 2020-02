Gasperini: “Non eravamo nella migliore giornata, abbiamo avuto qualche blackout”

L’allenatore dell’Atalanta a Sky: “Abbiamo sbagliato un po’ troppo, ma non c’è presunzione, i ragazzi hanno lottato fino alla fine”

L’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Genoa.

Quanto non ti è piaciuta questa partita?

“Non è facile giocare sempre tutte le partite al meglio, oggi abbiamo perso una grossa occasione. Siamo andati presto in vantaggio, sembrava una partita simile a quella con la Spal. Non eravamo nella migliore giornata, abbiamo avuto qualche blackout. Dobbiamo essere soddisfatti di averla raddrizzata”.

Si poteva fare meglio come squadra o gli errori singoli hanno inficiato?

“Quando viene a mancare il risultato succede che qualche giocatore non fa migliore partita, il campionato è così poi gli avversari si giocano molto”.

Capitano i 7-0 e poi queste partite, non c’è un problema di presunzione?

“Non solo il 7-0, ma anche i due 5-0 in casa. Siamo in una striscia tutto sommato positiva se vista larga, poi con la Spal e il Genoa abbiamo trovato squadre che stanno molto bene e sono alla disperazione questo e porta a dare di più. Abbiamo sbagliato un po’ troppo, ma non c’è presunzione, i ragazzi hanno lottato fino alla fine, quando in queste partite concedi così resta il rammarico perché le occasioni sono state tante. Per competere per il quarto posto non è sufficiente tutto questo ma non posso rimproverare i giocatori. Non è conseguenza di un errore o di un episodio ma di tanti, oggi non eravamo al meglio”.

Era meglio se Criscito andava alla Fiorentina?

“Non l’ho ancora visto, adesso ci saluteremo di sicuro”.