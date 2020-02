Fabian Ruiz non ha ancora recuperato, resta in dubbio per il Lecce

Lo spagnolo si è allenato in gruppo solo parzialmente, a centrocampo salgono le quotazioni di Lobotka. In attacco stanno bene Mertens e Politano

Il Napoli continua a lavorare per preparare la sfida di domenica contro il Lecce, e lo fa con quasi tutti gli effettivi in buone condizioni.

Il report dall’allenamento infatti sottolinea la sola parziale assenza di Fabian Ruiz e Ghoulam, che “hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda con lavoro personalizzato”.

Se Ghoulam non è ancora pronto, per Gattuso l’unico dubbio resta a questo punto la forma dello spagnolo, che per molti resta in ballottaggio per una maglia a centrocampo. Con Elmas squalificato, e Demme e Zielinski sicuri del posto, sono ad oggi Lobotka e Allan a giocarsi il terzo posto, con il primo leggermente favorito.

Se Ospina e Meret non sono sicuri della maglia da titolare, Gattuso pare orientato a schierare in avanti il ancora il tridente “titolarissimo”, ma con Politano ad insidiare le certezze di Callejon. Anche Mertens ha qualche possibilità di togliere il posto a Milik.