Dialogo tra Montalbano e Catarella sul processo a Salvini

In Cummissariato Muntilbano attruvaro omnes che parlavino e cheste eri una di chelle cuse che lo mannavano in bestie.

“Ma insumma è macari vinirdì e non ci stavi nianche da cummentari la partite di campiunata, ma ura cà si sagera… “.

L’unica che hevi il curaggia di arriposnderi fuit Fatia: “Nonsi cummissaria a nuia di Milàn Giuventa non ci interessi nihila: si stavi parlanna del facta che Salvinia annava a prucessa… “.

Muntilbano: “Sissi, accapisca che ci sta cusa ma ca dinta nuia vinimma pe faticari: ese clara?”.

Totia se azzitirana e Muntilbano itte nel su officia biastimmanna.

Una rumorata scriddricante, apperrò, fici rumora come la canzuna di Diodata.

“Mi scusasse, dutturi: mi risciddricò… “.

Muntilbano: “Ma Catarè tu havia la sciddricata facili”.

Catarelli: “Ognuna havia lo fuma sua”.

M: “Porti carrico?”.

C: “Nonsi dutturi: purta filama”.

M: “Cuntammilla”.

C: “Fici na scummissa cu Galluzza che su Salvniia havi rationa ia… “.

M: “’I che camurria: ma ura su Salvinia mi amminchiste in multa”.

C: “Ma vuia nun havita na vostra pinioni?”.

M: “Catarè, io cummissaria di pulizia sugno: mi pagana per fari le cusa, no pe haviri piniona”.

C: “Ma Salvinia fuit macari il nustra capa”-

M: “Pro timpora”.

C: Io ura non mi arricorda”.

M: “Cusa?”.

C: “Che timpora erant”.

M: (,,,)”.

C: “Erant mala?”.

M: “Currevant”.

C: Ma qualichiduna li affermaia?”.

M: “Cusia para”.

C: “Para bella o para paciem?”.

M: “Pariant”.

C: “(…)”

Quanna la litiona di latinitate firnia arripresi Catarelli…

C: “Insumma io sustenia che Salvinia mala feci a fermari la navi militari taliana: simpra nustra erant, macari si ci stavino gli afrabeats supra”.

M: “Afrabeats?”.

C: “Sissi, cummissaria: accussi li clamana in un docafilma… “:

M: “E tu macari docafilma ti avvidi?”.

C: “Se li poti taliari macari lia: li può attruvari su Iutubba”.

M: “E insumma tu propenna pe il prucessa, mintra Galluzza – che eri un Cinque stiddra della primera ura; nuta parlamentari del Muntilbano – dicia che di nonsi?”.

C: “Rinonsi dutturi, macari Galluzza è per il prucessa, ma io voli che vinga cundannata, mintra Galluzza dicia che non succeda”.

M: “Ma pirchia Galluzza non voli la cundanna?”.

C: “Pirchia dicia che poia Salvinia divenna nu martira”.

M: “E forsi havi rationa Galluzza”.

C: “Ma niun è meglia che vinni cundannata: accussia ci lo livamma dai cabasisa?”.

M: “Ma pirchia tu tenia a Salvinia supra i cabasisa?”.

C: “Lo tenia suprea da quanna veni a citufunari a nuia al Cummissariate”.

M: ”Ma forsi vuliva farici qualiche denuncie?”.

C: “No, chilla vuliva sula scassarcia i cabasisa, pirchia nun tene ninta a che fari”.

M: “Ma comma, Catrè, chilla è il chiù vutate dei pulitica taliane”.

C: “Sì, pirò s’è macari vutate un sacca di vulta… “.

M. “(…)”.