Dialogo tra Montalbano e Catarella sul caldo a febbraio

Trasinna nell’officia Muntilbano accapì il puteri della billa stascione: omnes li sua homina parivano haviri cangiata facci e nisciuno potiva haviri li sulda per uni plastiche

Muntilbano si era susuta arrepusata: l’ariata era strangiamenti liggera e pariva che il soli di Marinelli fussi un balsama che facisse bina al cirivella. Doppo tettara juorna de friddo eri riturnata novi il billa timpa e pariva che fusse già primeravira.

Catarelli venni versa de illo e pariva che danzassa un balle tzigana.

“Dutturi, ma non vitte hodie commo è billa la viti?”.

Muntilbano: “Ma stai macari tibi sutta la butta de Sanrima? “.

C: “Ma quali Sanrima: non accapisce che la viti stavi turnanna? “.

M: “Ma pirchia s’eri annascuse?”.

C: “Nonsi dutturi: io parlava de la viti che rinasci. Stavi ad uti le mitefure che Lia mi hai ‘mparata… “.

M: “Brava Catarè, si nu pupilla isimplari! “.

C: “Havia bona magistra!“.

M: “Ma commo te spiegati chesta timpa a fevvraia?“.

C: “Sincera ia non me lo spiegai: pari che i timpa vanna annanza a mintula de cani”.

M: “Pari che ci stavi uni mesi di anticipa sulla bona stascione”.

C: “Pari macari a mia”.

M: “Mintre viniva da Marinelli ci stavana vicchiareddri che si stevano fari i bagna de mari”.

C: “Speramo di non pavarla plus tarda sta gratia de Dia”.

M: “Vali a diri? “.

C: ‘Vali a significari che chilla che faci hodie poia poti macari non facirla a martia”.

M: “Ma tanta ci la godiama hodie: del dimana non si havia cirtizza”.

C: “Come dici lia, Vossia”.

M: “Non ti sintia cunvinta, Catarè”.

C: “Nun sugno ia che divia cunvincirmi: è la nature che nuia havimma da pirsuadiri”.

M: “Tu pinsa che la nature non lo sapia che stavi a succederi? “.

C: “Ia in omnis honestate pinsa che la nature non ci stavi a capiri na minchia”.

M: “Tu pinsa a omina chista calamitati che stanna a succederi nel munno?”.

C: “Sissi, dutturi: ma le licusta dall’Affriche potivo arrivari macari in Sicilie?”.

M: Per le licusta non ci stavino scafista Catarè”.

C: “Ma in Ustralie stavino ancura a bruciari le furesta?”.

M: “Sissì, macari che se la tilivisiona non ce li faci plus vidiri”-

C: “Havio vista macari ciliegia fioriri: ma che si credino d’esseri mennula?”.

M: “Forsi havino litta la mennulara… “.

C: “Chi fussa la mennulara?”.

M: “Un liberi dell’Agnella Ornibia”.

C: “Ah, non l’havia litta”.

M: “E na scrittici de Panorma che vivi a Londre”.

C: “Ma allura non stavi plus in Europe”.

M: “Pirchia?”:

C: “Pirchia li anglisa sono brecti dalla Uea”.

M: “Ma mica ballino le brecti dance, ura”,

C: “E che facino?”.

M “Le mentulas proprias”.

C: “E per farisille havivano da sciri dall’Europe?”.

M: “Havi da parlari con Jonsonna”.

C: “Ma chi chilla che faci la reclame dello sciampa?”.

M: “Con chilla capilla blonda è assaie ridicula, viro?”.

C: “Sissi, ma almino lora non havino prublema de clima”.

M: “Ma allura che putimma fari nuia per cangiari chiesta timpa pattia?.

C: “Putimma cangiari…”.

M: “Ma nuia vulimma cangiarci? “.

C: “Io pinsa nonsi”.