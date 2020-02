Dialogo tra Catarella e Renzi

Catarelli eri al cintralino e giucava a computeri con l’ultima nuvitate giappunesa quanno sunai il tilifono.

“Prunti chista è il cummissariata de Vigate: vuia chi site?”.

“Sono il senatore Renzi, vorrei parlare con il Commissario Zingaretti… “.

Catarelli: “Ma quali Zingaretta quia ci stavi sulo il Cummissario Muntilbano”.

Rentia: “Ma forse c’è stato un contatto: io devo parlare con Zingaretti: è in gioco il futuro dell’Italia”.

C: “Mi dispiaci ma il Cummissario Muntilbano non ci stavi”.

R: “Va bene: li dica che io sono in Pakistan e mi può chiamare qui”.

C: “Ma che ci faci in Pakistanne: non lo sapi che viaggari con il Cronaviria è periculusa?”.

R: “Ma il problema non è il Coronavirus: il problema è salvare la civiltà giuridica… “.

C: “Ma vuia site chilla di Itaglia viva?”.

R: “Lei è forse un nostro followers?”.

C: “Nonsi, ma qualichi vulta havio vista la vostra izinna: ma vuia picchì vulita fari accadiri Cunte?”.

R: “Noi vogliamo solo fare una battaglia di civiltà giuridica contro i monstra che Bonafide vuole fare entrare nel nostro ordinamento giuridico… “.

C: “Havio accapita ma nun pinsa che vutari ogni tri e dui poti fari mali alla dimocratie?”.

R: “Noi non abbiamo paura delle elezioni: chi ha di queste paure non deve fare politica”.

C: “Ma pirchia vuia chi pulica facite che io non havia ancura accapita?”.

R: “Noi siamo quelli che puntano a conquistare il centro”.

C: “Sissi, ma stati attinta che chilla che vanna al cintro ci potino macari rimaniri”.

R: “Ma lei è forse uno di quegli orrendi Cinque stelle che vogliono terremotare la società italiana?”.

C: “Nonsi io nun li vuta: ma li vuta l’aginte scilta Galluzze”.

R: “Sono proprio questi Galluzza che minano il tessuto democratico… “.

C: “Ma Galluzza non faci mali a nisciuna: cirta guide come un cane mbriaca”.

R: “Ma tanti Galluzza portano ai Di Maio ed ai Bonafide”.

C: “Ma lia ha purtata ai Luigia Marattina”.

R: “Ma Luigi è un fiero democratico che ha competenze nel campo economico di grosso livello”.

C: “Sissi, ma io lo vitti in tilivisiona dalla Grubera e non ficia una billa imprissiona: mi pariva chilla criatura che si purtavana il Supera Santa a casi quanno pirdivano”.

R: “Ma se il pallone è suo perché non se lo doveva portare?”.

C: “Ma quanno si stavi con li altira non abbisogna fari i criatura: simmo adulta”.

R: “Ma forse lei è un sostenitorer di Conte?”.

C: “Io non sustegna nihilo: a lia chi ci havi facta Cunte, pari che l’oddie?”.

R: “E’ lui che si è messo nel mio campo e mi ruba i consensi”.

C: “Ma lia è cumme Salvinia: è talebani?”

R: “Ma allora lei è salviniano?”.

C: “Io sugno per li pecure e pe li capri”.

R: “(…)”

C: “Ma nun mi piacciana li capri spiatoria”.

R: “Ma noi dobbiamo dettare l’agenda del governo: se non c’è un cambio di marcia l’Italia non riparte”.

C: “Sissi, ma se lia havi na macchina e si nun la porti dal meccanica alli voglie che nun parti”.

R: “Ma noi siamo per il ritmo di governo”.

C: “Io ci l’aviva la Ritma ma ura non la fanni chiù: ed una rationi ci sarebbi”.

R: “Ma lei mi sembra uno strano individuo: non si capisce per chi vota o chi sostiene… “.

C: “Macari a mia lia pari strangia: ma la vutano ed io nun saccia pirchè”

R: “Ma noi siamo la moderazione che manca a questo Paese… “.

C: “A mia lia mi pari nihila: e faci le cusa in modo errata… “.

R: “(..)”.