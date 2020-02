Di Marzio: Mazzarri non è più l’allenatore del Torino, al suo posto Longo

Manca solo l’ufficialità. Il nuovo tecnico sta risolvendo il contratto che ancora lo lega al Frosinone

Manca solo l’ufficialità, ma Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Torino.

Il 4-0 subito a Lecce, e i 15 gol presi nelle ultime tre partite non lasciamo scampo al tecnico. Cairo, secondo Gianluca Di Marzio, ha già scelto il successore: Moreno Longo.

Per Longo si tratta di un ritorno: è stato prima giocatore granata e poi allenatore della Primavera.

“Dopo aver deciso per l’esonero di Walter Mazzarri, la dirigenza granata rientrata da Lecce dopo mezzanotte si è subito messa al lavoro per individuare il sostituto. È proprio Moreno Longo, nome già dato in pole position per sostituire Mazzarri, l’uomo chiamato a guidare la squadra per il resto della stagione. Nella mattinata di oggi lo stesso allenatore ha contattato il Frosinone per chiedere la risoluzione del contratto che ancora lo lega al club ciociaro”.