Deliso, il direttore d’orchestra che ama il calcio e ha portato il caffè in Russia

Sul Corriere del Mezzogiorno, Antonio Sacco intervista Christian Deliso, direttore d’orchestra napoletano, del Vomero che oltre alla passione per la musica classica ne coltiva un’altra, per il pallone.

Da piccolo avrebbe potuto intraprendere proprio la strada da calciatore, ma la madre si oppose.

La musica arrivò all’improvviso.

«Un giorno la professoressa di italiano delle medie ci diede un compito per casa: ascoltare la Sonata al chiaro di luna di Beethoven e poi scrivere le proprie sensazioni. Non si ascoltava musica classica in casa, mio padre comprò quel disco che oggi conservo come se fosse il cent numero 1 di zio Paperone. Mi sembrò subito una musica nuova e bellissima, l’ascoltai più volte per tutto il pomeriggio. Quando uscii dalla stanza e andai da mia madre le dissi: da grande farò il direttore d’orchestra. Attenzione, non il pianista come dovrebbe essere logico dopo aver ascoltato un brano per pianoforte, ma proprio il direttore d’orchestra. Evidentemente tutto era già dentro di me, lo scoprii così. Il compito fu una recensione davvero stringata. Scrissi soltanto: grazie all’ascolto di questo disco, ho capito che da grande farò il direttore d’orchestra. Ovviamente presi un brutto voto, ma ero felice lo stesso».