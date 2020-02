Da termine antisemita a “tifoso del Tottenham”: il dizionario Oxford riabilita “Yid”

Il calcio cambia il linguaggio. Il prestigioso dizionario registra l’utilizzo di una parola usata dagli anni 30 contro gli ebrei, riferita ai tifosi degli Spurs

Yid non è più solo un’abbreviazione lessicale usata come appellativo dispregiativo contro gli ebrei, ora per l’OED, il dizionario inglese Oxford, significa anche “sostenitore o giocatore del Tottenham Hotspur”.

Il calcio cambia anche il linguaggio. Gli Spurs hanno tradizionalmente un forte seguito ebraico e sono spesso presi di mira da tifoserie avversarie antisemite.

Un portavoce degli Spurs ha affermato che l’OED – considerato il principale dizionario inglese – non è riuscito a distinguere i contesti in cui il termine è o non è offensivo. Ma i gruppi ebraici protestano: l’OED deve chiarire che la parola è un “termine di abuso”.

L’OED ha anche aggiunto la parola “yiddo” nella sua ultima edizione, dicendo che il suo uso è “solitamente dispregiativo e offensivo” ma può anche significare, appunto “sostenitore o giocatore del Tottenham”. Dice che la parola “Yid” è offensiva quando viene usata da persone non ebree per riferirsi agli ebrei, e che viene usata per riferirsi ai fan o ai giocatori di Spurs “spesso in modo offensivo”, ma che è anche usata dai tifosi stessi per riferirsi a se stessi.

Yid deriva dal termine yiddish, ma si pensa che sia stata utiizzata come un insulto durante il periodo del movimento fascista di Oswald Moseley in Gran Bretagna negli anni ’30. L’OED ha affermato che adotta un approccio storico, nel senso che registra l’uso e lo sviluppo delle parole piuttosto che descrivere come vengono usate.