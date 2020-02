Da Capodichino a Capodimonte, l’aeroporto sponsor del Museo

Repubblica Napoli: la Gesac per i prossimi tre anni donerà 580mila euro per mostre ed eventi. E si lavorerà per ovviare alla questione dei troppi voli aerei su Capodimonte

Da Capodichino a Capodimonte, per unire due esempi di gestione virtuosa napoletana. Gesac diventa “sponsor” del polo museale: per i prossimi tre anni elargirà una donazione di 580mila euro con l’Art Bonus, il meccanismo introdotto nel 2014 dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che stabilisce un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo elargito.

Ne scrive oggi Repubblica Napoli. La società che gestisce l’aeroporto di Napoli, in crescita qualitativa e quantitativa costante, da diversi anni versa quote di decine di migliaia di euro attraverso l’associazione “Amici di Capodimonte”. Ma il nuovo contributo – scrive Repubblica – molto più sostanzioso dei precedenti, sancisce ora un rapporto diretto”.

I fondi saranno destinati a sostenere le mostre del 2020, ma l’accordo stabilisce anche “che saranno sostenuti interventi di carattere strutturale nel parco-museo con la consulenza tecnica di Gesac. In pratica si lavorerà per ovviare alla questione dei troppi voli aerei su Capodimonte, circostanza contestata da alcuni comitati”.