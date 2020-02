Crosetti: le Poste contro Sarri è un po’ come Totò contro Maciste

Su Repubblica: “Sarri cerca sempre le battute e ultimamente gli riescono come a Pjanic i disimpegni difensivi, però i signori del francobollo sono un po’ permalosi”

Maurizio Crosetti difende Maurizio Sarri nella contesa con Poste Italiane. Lo fa su Repubblica, ovviamente.

Nel gigantesco ring dell’etere scendono due nuovi contendenti: le Poste contro Sarri, che è un po’ come Totò contro Maciste. Attendiamo sviluppi, e nuovi soggetti in azione. A quando Maradona contro l’Inail? Ora, premesso che Maurizio Sarri cerca sempre le battute e ultimamente gli riescono come a Pjanic i disimpegni difensivi, forse i signori del francobollo sono un po’ permalosi. D’accordo che i luoghi comuni sugli impiegati statali sono piuttosto triti, ma stavolta Sarri voleva semplicemente dire che la sicurezza del posto fisso (cfr. Checco Zalone) è cosa diversa dall’allenare una squadra di calcio.