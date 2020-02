Crosetti: la Lazio non gioca, si abbatte come una grandinata d’agosto

Su Repubblica Maurizio Crosetti scrive del surreale turno di campionato, con tante partite rinviate per Coronavirus e nuove date utili da trovare. Il vero spettacolo della stagione è la Lazio, dichiara.

“La Lazio è il vero spettacolo di quest’anno, il primo gol a Marassi è di una bellezza che annichilisce, sembra un fenomeno della natura: la Lazio non gioca ma si abbatte, pare una grandinata d’agosto. È oggettivamente meglio della Juve dal punto di vista estetico, e possiede una linea di continuità che ai bianconeri un po’ manca. La Juventus è in mutazione genetica, e la nuova identità di Sarri la rappresenta bene. Dopo le porte aperte agli individualisti, ecco il computo aritmetico dei rigori. Lo faceva anche a Napoli, quando la Juve stava dall’altra parte del ragionamento ma non della classifica”.