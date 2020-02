CorSport: Mertens di nuovo titolare a Cagliari, dove si trasformò da falso nueve a centravanti

Era l’11 dicembre 2016, con Sarri. Ai rossoblù segnò 3 gol e fu metamorfosi. Il Cagliari è il suo bersaglio prediletto dopo il Bologna: 9 reti in 7 partite

Cagliari non è un posto qualunque, per Dries Mertens, scrive il Corriere dello Sport. Proprio contro i sardi, l’11 dicembre 2016, il belga si trasformò da falso nueve a centravanti. Era il Napoli di Sarri. La partita finì 5-0 per gli azzurri e Dries segnò tre gol. Da allora la sua vita di calciatore cambiò.

Adesso, proprio a Cagliari, con Gattuso, guadagnerà per la seconda volta la maglia da titolare. La prima è stata mercoledì, in Coppa Italia, contro l’Inter.

“Beh, evidentemente la Sardegna è nel suo destino: il tempo scorre, altroché, però domani toccherà ancora a lui guidare l’attacco. Proprio così: Milik non è al meglio, ha un ginocchio un po’ infiammato, e così dopo aver infilato la prima da titolare con Gattuso a San Siro, in Coppa Italia con l’Inter, sarà ancora Dries a recitare al centro del tridente dal primo minuto. Sì, come tre anni e due mesi fa”.

Con il Cagliari il belga ha “una questione personale”. In sette partite giocate contro i rossoblù, Mertens ha segnato nove reti. E’ il suo secondo bersaglio prediletto dopo il Bologna, a cui di reti ne ha segnate 11 in 6 partite.

A Mertens mancano solo due reti per agganciare Hamsik e il suo record. Chissà che Cagliari non gli porti di nuovo fortuna.