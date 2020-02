CorSport: Mertens, Callejon e Insigne tornano insieme nel 4-3-3 dopo quasi due anni

L’ultima volta che il tridente giocò nel modulo sarriano fu il 13 maggio 2018 contro la Sampdoria a Marassi. In tre hanno all’attivo 284 gol

Questa sera, contro l’Inter, a San Siro, per la semifinale di Coppa Italia, torna in campo il tridente formato da Callejon, Insigne e Mertens. È dal 13 maggio 2018 che i tre, che hanno all’attivo 284 gol, non giocano insieme nel 4-3-3, scrive il Corriere dello Sport.

L’ultima volta fu in occasione di Sampdoria-Napoli,

“quando nell’aria s’avvertiva il rimpianto per uno scudetto lasciato in un albergo a Firenze, storditi dalla scelta di Orsato di soprassedere su Pjanic. È in quel momento che sparisce, per loro, il 4-3-3, sfruttato ancora per un po’ da Ancelotti ma senza poter contare su quella combinazione elettrizzante che va da Frattamaggiore sino a Lovanio e poi s’allunga a Motril”.

Hanno giocato ancora uno affianco all’altro, ma nel 4-4-2 di Ancelotti,

“dunque impegnati in un’esecuzione diversa dallo spartito che ha scatenato la più fervida fantasia d’una Napoli proiettata sino alla soglia dello scudetto”.