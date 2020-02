CorSport: l’affare Tripaldelli è rimandato a giugno

Il mercato invernale non è riuscito a concretizzare la trattativa per il mancino del Sassuolo. Giuntoli ci riproverà in estate

Tra le tante trattative date per calde nelle ultime ore di mercato, ce n’è una che il Napoli non è riuscito a chiudere. E’ quella che riguarda Alessio Tripaldelli, giovane promessa del Sassuolo. Il club di De Laurentiis ha provato il blitz dell’ultima ora ma senza esito. Il Corriere dello Sport scrive che l’appuntamento è rimandato al mercato estivo.

“Niente di fatto sul fronte Tripaldelli. La trattativa con il Sassuolo non è andata in porto entro la fine del mercato invernale. Ma per il mancino nazionale Under 21 se ne riparlerà a giugno”.