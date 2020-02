CorSport: i viaggi a Roma di Mertens, il calciatore si sarebbe reso disponibile a parlare con i giallorossi

Resta il giallo delle trasferte nella capitale dell’attaccante belga, sono diventate due in otto giorni. A pranzo al ristorante, il belga sorride al tifoso che gli chiede se è lì per parlare con la Roma

Ieri il Corriere dello Sport scriveva della visita di Mertens a Roma, martedì. Si chiedeva se la trasferta capitolina fosse da intendere come un avvicinamento al rinnovo con il Napoli o piuttosto un indizio di mercato e una progressione verso la Roma. Oggi il quotidiano sportivo torna sull’argomento.

Perché quella di martedì non è stata l’unica incursione del belga nella Capitale. Mertens è stato a Roma anche il 28 gennaio, con la moglie Katrin.

“Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, La Buca di Ripetta, in una traversa di via del Corso. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma. Lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Non ha smentito ed è un piccolo segnale”.