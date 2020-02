CorSport: Gattuso ridà fiducia ad Allan, ma il suo futuro è estremamente in bilico

Nel Napoli funziona così: sbagli, paghi e poi si ricomincia nel nome del rispetto reciproco. Il brasiliano torna in campo dopo la pace fatta con il tecnico. Nel suo futuro tanti estimatori, tra cui l’Everton

Stasera, contro il Torino, Allan torna titolare. La pace con Gattuso è fatta e si può ripartire, scrive il Corriere dello Sport. Dopo l’esclusione per un allenamento senza voglia né impegno, in occasione della partita con il Cagliari, il brasiliano oggi torna in campo dopo un paio di apparizioni a partita in corso con Brescia (4 minuti) e Barcellona (10).

Nel Napoli di Gattuso funziona così, scrive il quotidiano.

“Sì, in questo Napoli funziona così: sbagli, paghi e poi si ricomincia nel nome del rispetto reciproco. E oggi al San Paolo, dopo aver rimesso tutto a posto e dopo essere tornato a lavorare alla sua maniera, il tremendo carioca che ha fatto innamorare l’Europa nelle notti di Champions di un anno fa giocherà dal primo minuto con il Torino”.

Resta comunque incerto il suo futuro.

“Estremamente in bilico. La trattativa per il rinnovo del contratto ha vissuto fasi alterne, talmente alterne da seminare l’impressione di un malumore dilagante del giocatore. Quello che in sintesi, lo racconta la cronaca, è poi culminato nell’esclusione. Gli estimatori non mancano, a cominciare dall’Everton e dunque da Ancelotti. Ma ora è soltanto il momento di giocare. Di lottare. La stagione del Napoli è a un bivio, e nessuno può deviare il cammino”