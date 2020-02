Corsport: Gattuso ha rilanciato Milik, Mertens e Insigne

I sogni d’Europa non prescindono, non possono assolutamente prescindere dalla banda del gol

Milik, Mertens e soprattuto Lorenzo Insigne sembrano tornati a nuova vita, scrive il Corriere dello Sport, e con loro il Napoli è tornato a sognare

semifinale tricolore in archivio e abbattimento delle distanze dalla zona Europa League, ora a due passi, e dal sogno Champions, a nove. Totale: polverizzati 5 punti in due giornate. Non è di sogni, bensì di realtà e lavoro, che però deve vivere il Napoli in questa fase: un periodo nuovamente positivo dopo la depressione di anime e risultati andata in scena sin dagli ultimi scampoli dell’era Ancelotti.

Contro La Sampdoria sono finalmente tornati al gol sia Milik che Mertens e per Insigne l’appuntamento è solo rimandato, magari a domani. Bentornati dunque agli attaccanti azzurri da cui il Napoli non può prescindere per vincere

