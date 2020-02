Corsport: De Laurentiis ascolterà la volontà di Koulibaly per deciderne la cessione

Il potere contrattuale è in mano alla società con la clausola rescissoria di 150 milioni introdotta col rinnovo, ma la volontà del calciatore non sarà ignorata

“Koulibaly andrà via” è un tormentone, scrive oggi il Corriere dello Sport, che si ripete da anni. Ma la verità è che il Napoli senza Koulibaly sarebbe davvero triste e lo sa anche il presidente De Laurentiis nonostante abbia detto che non esistono più gli intoccabili e che tutti possono partire a fine stagione. Lo si evince dalla clausola rescissoria che ha voluto in fase di rinnovo per il contratto del difensore senegalese, 150 milioni, è la valutazione più alta mai avuta per un difensore.

Ma De Laurentiis è aperto ad ascoltare anche l’uomo Kalidou e non solo le offerte che verrano

Il potere contrattuale, insomma, è nelle mani del Napoli, ma quando può il presidente è un uomo capace di andare incontro alle esigenze di certi uomini, più che di certi giocatori: a conti fatti, a fare la differenza in chiave futura sarà anche la volontà di Koulibaly