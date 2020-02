CorSport: Brescia-Napoli, Koulibaly ancora out. Milik in recupero

Il senegalese non sarà tra i convocati per la trasferta di venerdì. Lozano è tornato in campo. Llorente ancora fermo per influenza

A Brescia, venerdì, ci sarà anche Milik, scrive il Corriere dello Sport.

“sta bene anche se non ancora come vorrebbe, però una parte della seduta l’ha vissuta con la squadra e sino a dopodomani c’è la possibilità di recuperare”.

Probabilmente invece non ce la farà Koulibaly, per il quale, ieri, c’è stato ancora il lavoro personalizzato in palestra. Cosa che, scrive il quotidiano sportivo,

“lascia sospettare che neanche a Brescia ci sia la possibilità di ritrovare il senegalese tra i convocati”.

Dunque ancora spazio a Manolas e Maksimovic come centrali di difesa.

Per quanto riguarda Lozano, invece,

“è sceso in campo, ma ha fatto quel che si poteva, correndo anche al fianco di Malcuit”.

Llorente ieri è rimasto fermo ai box per un attacco di influenza.