CorSport: Allan è distante dal Napoli. A giugno verso Inter, Liverpool o Everton

Il Corriere dello Sport scrive del caso Allan, ovvero dell’allontanamento dall’allenamento, ieri, da parte di Gattuso. E della scelta del tecnico di non convocare il brasiliano per la trasferta a Cagliari.

Il centrocampista non si è allenato come richiesto dall’allenatore, che, quindi, ha scelto la linea della tolleranza zero.

“E ora che anche la pazienza comincia ad avere seriamente un suo limite, si può restare a osservare un pochino in silenzio, semmai persino fingere di non vedere, ma poi c’è un momento in cui non si può più rischiare la credibilità e bisogna ricorrere alla tolleranza zero. E’ un’altra vita, adesso, in cui la centralità è fuori dal proprio microcosmo. Ci sono responsabilità che un allenatore avverte verso se stesso ma anche nei confronti di chi poi ci mette la faccia in campo e l’indolenza è un difetto da combattere in fretta, per non generare equivoci”.