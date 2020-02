CorSport: a Marassi si è sublimata la resurrezione del Napoli

In 90 minuti è stato stritolato tutto ciò che la squadra si portava forse nell’inconscio appresso dopo la fuga dal ritiro

Con la vittoria sulla Sampdoria, ieri a Marassi, la resurrezione del Napoli si è compiuta, scrive il Corriere dello Sport. Una resurrezione iniziata con la sconfitta della Lazio in Coppa Italia e passata per la vittoria sulla Juventus al San Paolo.

“La resurrezione del Napoli è cominciata con la Lazio, in Coppa Italia, si è percepita con la Juventus ma si è sublimata a Marassi, in novantotto minuti ricchi di carattere, di una capacità di soffrire anche nelle pieghe di una partita che sembrava evaporata, quasi svanita, dopo aver avuto l’impressione per sedici minuti di averla già vinta”.