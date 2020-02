Corriere Fiorentino: gli arbitri vanno al Var? E’ merito di Commisso

Il quotidiano attribuisce allo sfogo del patron viola il cambio di tendenza dei direttori di gara. E non è l’unica battaglia del presidente, il cui obiettivo è rompere il blocco di potere che gestisce il pallone

Il Corriere Fiorentino scrive che in Serie A, da un paio di domeniche, soffia un vento diverso. Gli arbitri ricorrono di più al Var. Forse il merito è di Commisso e del suo sfogo post Juventus-Fiorentina?

“Un cambio di atteggiamento netto da parte degli arbitri italiani seguito, guarda un po’, al duro sfogo di Rocco Commisso dopo la partita di Torino con la Juventus. Un attacco a cui son seguite furiose polemiche, ma non solo. Perché alle parole, questa nuova Fiorentina, fa seguire i fatti. E così ecco i contatti (telefonici) col designatore Rizzoli, e il faccia a faccia col presidente della Figc Gabriele Gravina. Passò qualche giorno e, come per magia, ecco il comunicato della Federazione”.